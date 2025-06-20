وفاة المؤرخ ماجد فرج باشا بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والثقافي

كتب- محمد أبو بكر:

توفي اليوم الجمعة المؤرخ البارز الدكتور ماجد فرج باشا، بعد مسيرة طويلة من العطاء في مجالات التاريخ والثقافة والعمل الإنساني.

ويُعد الراحل من الشخصيات الفكرية المرموقة، إذ تميز بعلمه الغزير وشغفه بالتاريخ.

وكان الدكتور ماجد فرج باشا مرشدًا لكثيرين تتلمذوا على يديه أو استفادوا من خبراته.

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