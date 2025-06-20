كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن استراتيجية الوزارة تقوم على الانفتاح على التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الصناعة، بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جورو ماتسوت، رئيس وزراء صربيا، بمقر شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، ضمن زيارة رسمية لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المشترك.

وفي مستهل اللقاء، شدد الوزير محمد صلاح على قوة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتحقيق المنفعة المتبادلة في مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية.

إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي

خلال اللقاء، استعرض الوزير إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، موضحًا أن الوزارة تضم 15 شركة صناعية، وشركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، إضافة إلى مركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة إنشاءات، وقطاع تدريب، مؤكدًا أن هذه الكيانات تجعل الوزارة ركنًا أساسيًا في الصناعة الوطنية بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات فنية متطورة.

جولة داخل مصنع 300 الحربي

تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية الخاص بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، والتي تُعد من أهم قلاع الصناعات الدفاعية في مصر، كما تم تفقد أحد خطوط إنتاج الذخيرة الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الجولة، استعرض الوزير أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة بالشركة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا داخل الشركات التابعة، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، إلى جانب الاستفادة من الفائض الإنتاجي لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الصربي أن زيارته الرسمية لمصر تعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، مشيدًا بـالزخم الإيجابي في العلاقات المصرية الصربية، خاصة في ظل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادات البلدين.

وأكد "ماتسوت" أن مصر دولة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ما يميز العلاقات مع صربيا هو التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة البناء على العلاقات الاقتصادية المتطورة مؤخرًا وتوسيع آفاق التعاون الصناعي.

كما أعرب عن إعجابه بما شاهده من قدرات تصنيعية وبحثية بشركات الإنتاج الحربي المصرية، مؤكدًا اهتمام العديد من الشركات الصربية بالتعاون مع نظيراتها المصرية، نظرًا لما تتمتع به وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات فنية وتكنولوجية ومهنية متميزة، وبنية تحتية متقدمة، إلى جانب الدقة والسرعة في تنفيذ المهام والمشاركة الفعالة في المشروعات القومية.

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