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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

01:00 م الجمعة 20 يونيو 2025

صلاة الجمعة - أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ حلمي الجمل مقرئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ويلقي الخطبة الدكتور على الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "إذا أردت السلامة في غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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خطبة الجمعة صلاة الجمعة مسجد السيدة زينب الدكتور على الجمال وزارة الأوقاف
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