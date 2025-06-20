وزير النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع جونيشيرو ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميتسوبيشي ماشينيري اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات مترو الأنفاق، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل، وعلى رأسهم المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة الممتدة بين الجانبين، لا سيما في مجال توريد وتحديث قطارات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الشركة اليابانية في تأهيل 35 قطارًا للخط الثاني و23 قطارًا للخط الأول، ما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة أعداد الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء استعراضًا لمجريات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي تقوم "ميتسوبيشي ماشينيري" بتنفيذ أعماله الكهروميكانيكية والورشة، بالإضافة إلى تصنيع 23 قطارًا وتشغيلها وصيانتها لمدة عامين.

وأكد الوزير أن أول قطار من هذه الدفعة سيصل إلى مصر في مايو 2026، على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون مع الشركة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، سواء عبر إقامة مصنع مستقل أو من خلال الشراكة مع شركة نيرك أو مصنع سيماف، بما يدعم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد بطول 19 كم وتضم 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية)، وتبدأ من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم وحتى محطة الفسطاط، مرورًا بمحطتي الجيزة والملك الصالح للتبادل مع الخطين الأول والثاني للمترو.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات باستخدام أربع ماكينات حفر نفقية، فيما تخضع المرحلة الثانية للدراسة، والتي تمتد بطول 31.8 كم وتشمل 21 محطة وتصل إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مرورًا بعدة مناطق حيوية مثل مدينة نصر، جامعة الأزهر، وأكاديمية الشرطة، على أن تتقاطع مع الخط السادس ومونوريل شرق النيل.

كما كشف الوزير عن دراسة المرحلة الثالثة من الخط، التي تمتد من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، بهدف خدمة الكثافات السكانية العالية وربط الخط الرابع بمونوريل غرب النيل، بالإضافة إلى دراسة المرحلة الرابعة التي تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى مطار العاصمة للربط مع مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وأكد الفريق كامل الوزير أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد من أهم الوسائل لتحقيق الربط بين المناطق المختلفة، وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن الخط الرابع يُتوقع أن ينقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمال تنفيذه، ما يعزز جهود الدولة في دعم التنمية وتطوير البنية التحتية للنقل الجماعي.

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