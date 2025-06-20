تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محافظ البحر الأحمر: محطة اليُسر للمياه ستعود لكامل طاقتها خلال شهر

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن محطة تحلية مياه اليسر، التي تعد المصدر الرئيسي لتغذية مدينة الغردقة، ستعود لكامل طاقتها الإنتاجية خلال شهر.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشار المحافظ إلى أن المحطة التي يبلغ إنتاجها اليومي 80 ألف متر مكعب، قد تأثرت مؤخرًا نتيجة نقص بعض قطع الغيار، مما أدى إلى هبوط إنتاجها إلى النصف تقريبًا.

خبير عسكري: الضغوط الأمريكية على إيران "حرب نفسية"

أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حربًا نفسية مكثفة ضد إيران عبر تصريحاتها المتكررة، في محاولة لخلق انطباع زائف بقرب استسلام طهران وتفكيك برنامجها النووي.

وقال بخيت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "التصريحات الأمريكية الأخيرة التي نفت امتلاك إيران لسلاح نووي تهدف إلى تبرير أي عمليات عسكرية مستقبلية، وهي نفس الخطة التي اُستخدمت ضد العراق عام 2003".

أستاذة علوم سياسية: إيران لن تغامر بإغلاق مضيق هرمز تجنبًا لصراع عالمي

أكدت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، أن إيران رغم تصعيدها الأخير في المواجهة مع الكيان الصهيوني، إلا أنها لن تقدم على خطوة إغلاق مضيق هرمز، نظرًا للتبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، والذي قد يُشعل صراعًا إقليميًا أو حتى عالميًا واسع النطاق.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المضيق يمثل ممرًا استراتيجيًا دوليًا، تشترك إيران في حدوده مع سلطنة عمان، ما يعني أن غلقه بشكل أحادي سيضع طهران في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى التي تعتمد على نفط الخليج بشكل رئيسي.

خبير عسكري: التدخل الأمريكي في الحرب قد يُحول الشرق الأوسط إلى "أوكرانيا جديدة"

حذر اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل قد يحول منطقة الشرق الأوسط إلى "أوكرانيا جديدة"، مشددًا على أن مثل هذا التدخل سيفتح الباب أمام مواجهات واسعة النطاق.

وقال سالم خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "التدخل الأمريكي المباشر سيجعل القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج أهدافًا مشروعة للضربات الإيرانية"، مؤكدًا أن طهران لن تتردد في الرد إذا شعرت بتهديد وجودي.

خبير في الشأن الإسرائيلي: التصعيد الإيراني الأخير شكّل مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن التصعيد الإيراني الأخير شكّل مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل، التي كانت ترجح انخراط طهران في مفاوضات جديدة بدلاً من الرد بضربات استراتيجية موجعة.

وقال أنور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc": "الرد الإيراني جاء مفاجئًا للقيادة الإسرائيلية، التي لم تكن تتوقع هذا الحجم من التصعيد".

أمين الفتوى: التلقيح الصناعي جائز بشروط شرعية.. وتأجير الأرحام حرام شرعًا

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التلقيح الصناعي بين الزوجين أمر جائز شرعًا إذا تم وفقًا للضوابط الشرعية التي تحفظ الأنساب وتضمن سلامة العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن الوسائل الطبية الحديثة ما هي إلا سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى لتيسير الإنجاب على من تعذّر عليهم الحمل بالوسائل الطبيعية.