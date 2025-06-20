شديد الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 25 يونيو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا اليوم الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما أشار الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح من اليوم الجمعة إلى الأربعاء على أغلب الأنحاء.