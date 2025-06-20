خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال آخر شهرين تزامنًا مع بدء موسم الأمطار 2025 على الهضبة الإثيوبية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن كمية المياه المسربة من سد النهضة خلال الشهرين الماضيين وصلت لـ5 مليارات متر مكعب موضحا أن إثيوبيا لم تفتح بوابات مفيض المياه بالسد حتى الآن وتم تخزين مياه الأمطار الجديدة.

وأشار شراقي إلى أن بحيرة سد النهضة تحجز حاليا 56 مليار متر مكعب من المياه موضحا انها كمية غير قليلة وكبيرة على السد وتمثل خطورة شديدة على السودان حال انهياره " كارثة بشرية غير مسبوقة ستحدث بالسودان حال إنهيار سد النهضة حيث سينطلق طوفان مياه يعجز العلم البشري عن إيقافه".

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