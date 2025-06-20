أعلنت شركة "إير كايرو" عن توقيع اتفاقية لتأجير 8 طائرات جديدة من طراز A320، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض باريس الدولي للطيران 2025.

وقال الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: "هذه الصفقة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية لتحديث الأسطول ومواكبة أحدث التطورات التقنية في صناعة النقل الجوي".

وأضاف شنن خلال كلمته بالمعرض: "سيتم استلام الطائرات على مراحل، حيث دخلت أول وحدة الخدمة في يونيو 2025، على أن يكتمل تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية 2026، ليصبح إجمالي أسطولنا 45 طائرة".

وأوضح المسؤول التنفيذي أن هذه الإضافة ستمكن الشركة من افتتاح خطوط جوية جديدة وزيادة الترددات على المسارات الحالية بالإضافة إلى تعزيز التواجد في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار إلى التزام الشركة بمعايير الاستدامة البيئية، حيث تشمل الصفقة طائرات من الجيل الجديد A320neo التي تتميز بانخفاض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

يذكر أن معرض باريس للطيران يعد منصة عالمية لعقد الصفقات الكبرى في قطاع الطيران، حيث تجتمع فيه الشركات المصنعة ومشغلي الخطوط الجوية من مختلف أنحاء العالم.