حملة لإزالة الإشغالات بـ 6 أكتوبر وسحب ثلاث قطع بالحى الأول -(صور)

كتب- عمرو صالح:

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، التابع لمحافظة الجيزة حملة موسعة على منطقة الحصرى، بقيادة حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، وسحب ثلاث قطع بالحى الأول لمخالفة الغرض المخصص لهم من سكنى إلى استديوهات.

وبحسب بيان الجهاز أسفرت الحملة عن سحب القطعة رقم 372 الحى الاول المجاوره الثانيه و القطعة رقم 706 الحى الاول المجاورة الثالثة والقطعة رقم 982 الحى الاول المجاورة الخامسة وذلك لمخالفة النشاط المخصص لهما وتحويلهما إلى استديوهات سكنية.

وأضاف البيان أنه تم إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام بمنطقة الأمريكية و المحاور المركزية ومحيط ميدان الحصري.

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