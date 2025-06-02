التعليم توضح حقيقة تطبيق نظام البكالوريا العام الدراسي المقبل

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا الجديد لن يُطبق إلا بعد إقرار التعديلات الخاصة بقانون التعليم من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العمل بالنظام الجديد سيكون اختيارياً للطلاب، إلى جانب الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي لمن يرغب".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ"زلطة" مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح أن "مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في نظام البكالوريا، ويُشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70%".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن نظام البكالوريا سيتضمن من 6 إلى 8 مواد دراسية فقط، ما يُعد تبسيطاً للمنهج، ويتماشى مع المعدلات التعليمية العالمية، لافتًا إلى أن "88% من أولياء الأمور أبدوا موافقتهم على تطبيق النظام الجديد، وذلك وفقاً لنتائج استبيان أجرته الوزارة".

وأشار زلطة، إلى أن وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، يتخذ خطوات فعالة لتحسين جودة التعليم داخل المدارس المصرية، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب في العام الدراسي الحالي ارتفعت إلى 85%، بفضل السياسات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام العملية التعليمية.