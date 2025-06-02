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أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

10:26 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

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