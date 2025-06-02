وزيرة البيئة: أمطار الإسكندرية وعواصفها جزء من "موجات الطقس الجامحة"

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأمطار والعواصف الشديدة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا من مظاهر التغيرات المناخية، وتُعرف علميًا بـ "موجات الطقس الجامحة".

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي أن هذه الموجات تتميز بتقلبات حادة وغير متوقعة في الأحوال الجوية، مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لفترات طويلة أو الهطول الغزير للأمطار بكميات تفوق التوقعات.

وحذرت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ،لبرنامج كلمة آخيرة ،المذاع على قناة ,on,من أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مصر وقارة أفريقيا من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع منسوب سطح البحر، الذي قد يصل متوسط ارتفاعه إلى 50 سم بحلول نهاية القرن الحالي.



وأشارت إلى أن تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر قد لا تظهر على المدى القصير، وقد يستغرق قياسها ورصدها سنوات.

وأشادت بالاستعدادات التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية على مدى السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن الإجراءات الحمائية التي تم تنفيذها في المناطق الساحلية، وخاصة في الإسكندرية، ساهمت في الحد من الآثار السلبية للعاصفة الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات شملت تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى تأمين المواقع الأثرية المهمة مثل قلعة قايتباي.

وأكدت الوزيرة أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو التحدي الحقيقي، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية للتكيف تهدف إلى ترسيخ هذا المفهوم. وشددت على أنه لولا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، لكان الوضع في الإسكندرية أسوأ بكثير، وتضاعفت الخسائر البشرية والمادية.

واختتمت أن مصر وإفريقيا تدفعان ثمن التغيرات المناخية التي لم تسهما في حدوثها بقدر الدول الصناعية الكبرى.