إبراهيم عيسى: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيد غير مسبوق

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن "الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة بشكل مفاجئ وغير متوقع". وقال: "لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب، كما أن الكثيرين لا يتعلمون من دروس التاريخ الذي لم يُغلق كتابه بعد".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الحدث الأخير الذي وقع داخل روسيا ليس طبيعياً ولا عادياً".

وشدد على أن "مجريات الحرب تغيرت بشكل كبير منذ بدايتها". موضحًا أنه "في الأيام الأولى للحرب، كان من المتوقع أن تكون حرباً قصيرة المدى تنتهي بانتصار روسي سريع، بخروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المشهد، لكن الواقع جاء مختلفاً تماماً".

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن "المذكرات والتقارير التي نُشرت لاحقاً كشفت أن العالم كله كان يتمنى بقاء زيلينسكي على قيد الحياة في تلك اللحظات الأولى من الحرب، نظراً لهشاشة الموقف حينها"، قائلاً: "الحرب مستمرة منذ سنوات، وقد وصلت حالياً إلى مستويات تصعيد غير مسبوقة".

واوضح أن "137 طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مواقع داخل روسيا، من بينها قواعد جوية حساسة، وأُطلق 41 صاروخًا عابراً، بحسب التقارير الروسية".

وشدد على أن "روسيا وجهت ضربات قوية استهدفت مواقع مدنية داخل أوكرانيا طوال فترة الحرب"، مضيفًا أنه "لا يوجد هدف عسكري كبير أو ضخم يمكن أن يهدد بوتين بتحقيق انتصار حاسم أو وشيك".

وأكد على أن "الحرب الحالية تحمل أبعاداً معقدة للغاية، وأن الرهانات على نهايتها القريبة قد ثبت فشلها، ما يعكس طبيعة الصراع الممتد، وروسيا سترد بقوة على العمليات الأوكرانية الأخيرة".