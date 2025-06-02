محافظ القاهرة يتابع تطوير عدد من شوارع مصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا بحضور المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمتابعة المقترحات التي أعدها جهاز التنسيق الحضاري لتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع (الكوربة - بغداد - إبراهيم اللقاني - إبراهيم باشا)، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها.

شارك في الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس حي مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على الحفاظ على الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستساعد في القضاء على أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وإعادة الانضباط في تلك الشوارع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أهم ما يميز تطبيق "ذاكرة المدينة" الذي أطلقه جهاز التنسيق الحضاري بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي يضم تعريفًا بالعديد من الشخصيات والأماكن بالقاهرة.

ودعا محافظ القاهرة، المهتمين بالتعرف على ذاكرة مدينة القاهرة بأماكنها وشخصياتها إلى تنزيل التطبيق الموجود على الـ app store ، play store والاستفادة من المعلومات القيمة التي يقدمها التطبيق.

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن المشروع يتضمن 3 مبادرات رئيسية: "عاش هنا" التي يوثق الأماكن التي عاش بها رموز ورواد مصر في مختلف المجالات من خلال لوحات عليها "باركود" يحوي السير الذاتية والمعلومات التوثيقية، و"حكاية شارع" للتعريف بقصص الأسماء التي أُطلقت على أشهر الشوارع، عبر لوحات تعريفية بمختلف المحافظات، و"المباني ذات القيمة" التي توثق المباني المعمارية المتميزة، والحفاظ عليها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إلى أن التطبيق يُتيح للمستخدم أثناء مروره بمناطق تحتضن هذه المبادرات، تلقي إشعارات وتنبيهات حول الأماكن، والرموز، أو المباني ذات القيمة، ما يعزز من معرفة المواطن بتاريخ محيطه الحضري، مؤكدًا أن التطبيق يمثل جزءًا من مشروع أوسع يسعى إلى "تيسير الوصول إلى الثقافة، وصون التراث والهوية الوطنية".

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