كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب خالد العوني، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال رئيس اللجنة، إن المشروع القومي لتبطين الترع من أبرز المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري، بتوجيهات القيادة السياسية، حيث ساعد في الحفاظ علي كل نقطة مياه وضمان وصولها لنهايات الترع وهو ما أدى إلي القضاء نهائيا على مشكلات الأراضي الموجودة في مواقع نهايات الترع والتي كانت تتعرض للبوار وضعف الإنتاج بسبب عدم وصول المياه إليها.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي في النهاية إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد الاجتماع استعراض النائب خالد العوني، الاقتراح برغبة، موضحا أن الدولة تُولى اهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، مطالبًا بسرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، في إطار استكمال جهود الدولة في هذا الإطار.

وأوضح المهندس مجدى فوزى رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي، أن أهمية استكمال هذه الأعمال تكمن في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية المُمتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على مياه النيل، إذ أن غياب التكاسي يؤدي إلى ركود المياه وبطء حركتها، مما يُسهم في نمو الحشائش المائية ويُزيد من معدلات فقدان المياه بالتبخر، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه

وأضاف، لذلك فإن استكمال أعمال التبطين والتكاسى يُعد ضروري لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية.

كما أكد أنه تم إدراج الموقع المُراد تبطينه في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وتم تعزيز حصة الإدارة بالاعتمادات المالية المطلوبة وإصدار أمر التشغيل بتاريخ 13/2/2025 وجارى حاليا تنفيذ الاعمال بالموقع وعمل القطاعات العرضية وإرسالها للدراسة بمعرفة معهد بحوث النيل تمهيداً لإدراجها في خطة الإدارة للعام القادم.