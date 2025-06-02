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إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا المصرية.. 15 صورة

08:27 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
  • عرض 14 صورة
    إزاحة الستار عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- إسلام فاروق:

أزاح الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الستار عن تمثال الفنانة أسمهان بالإضافة إلى إعادة عرض تمثال الموسيقار فريد الأطرش بعد ترميمه، وذلك بساحة دار الأوبرا المصرية.

كان من بين الحضور الفنان عادل الأطرش رئيس جمعية محبى فريد الاطرش التي قامت بإهداء الأوبرا التماثيل، والفنانة سولاف فواخرجي التي جسدت شخصية أسمهان والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف الذي جسد شخصية الفنان الراحل فريد الأطرش في مسلسل أسمهان، والدكتور طارق الكومي نقيب التشكيليين، والدكتور حسام لطفي.

يذكر أن جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش كانت قد أهدت تمثاله إلى دار الأوبرا المصرية في عام 2016، في خطوة هدفت إلى تخليد أعماله وموسيقاه التي شكّلت جزءًا لا يُنسى من الذاكرة الفنية العربية، والاحتفالية تُعد امتدادًا لتلك المبادرات، وتأكيدًا على استمرار دار الأوبرا المصرية في دعم وتوثيق التراث الموسيقي العربي عبر الأجيال.

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تمثال أسمهان بدار الأوبرا المصرية إزاحة الستار عن تمثال أسمهان الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية تمثال فريد الأطرش بعد ترميمه جمعية محبى فريد الاطرش
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