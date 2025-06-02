كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن كواليس واقعة ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الطفل بالأقصر، موضحًا أن الواقعة شهدت تنسيقا كاملا مع مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال هنو: "نما إلى علمنا، أن هناك أمر ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلى الفور، تم التواصل مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، والذي أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وهناك أنفاق تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولى التحقيق".

وأضاف وزير الثقافة، أنه تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلى الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ما تم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ في انتظارنا بالمكان.

وتابع،: "المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين على بعض، ومساحة كل منهما 60 مترًا، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو ٢ متر".

وأضاف: بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الإنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.

وتابع الوزير، أن بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود إمكانياتها، حيث وقع الاختبار على ذلك المكان.

وأضاف: تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الإقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة على مدار أربعة أشهر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءا من الأجهزة الأمنية ومرورا بـمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.

وشدد "فوزي" ، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.

وفيما يتعلق بموضوع إغلاق قصور الثقافة، نفى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إغلاق عدد من قصور الثقافة ولكن ما تم إغلاقه هي شقق مستأجرة حيث أن هناك عدد 120 شقة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 متر ليست ملك الوزارة بها نحو ١٢٠٠ موظف يحصلون علي من ١٢٠ الي ١٤٠ مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون إلى أعمالهم منذ ٧ سنوات، فضلا عن أن هناك شقق مغلقة منذ ٣٠ عاما وتحولت إلى مخازن، مشيرا إلى أنه لن يضار أي موظف ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم.

وتابع هنو أن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية، متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديد بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصرًا آخر ، كما أن الوزارة تعمل على تطوير 500 قصر ثقافة.