هل أغلق أحمد هنو قصورَ ثقافة وسرّح موظفيها؟.. الوزير يوضح

كتب- نشأت علي:

نفى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إغلاق عدد من قصور الثقافة؛ قائلًا إن ما تم إغلاقه هو شقق مستأجرة؛ حيث إن هناك 120 شقة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 مترًا ليست ملكَ الوزارة.

وأضاف هنو أن هذه الشقق بها نحو 1200 موظف يحصلون على من 120 إلى 140 مليون جنيه سنويًّا، وبعضهم لا يذهبون الي أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلًا عن أن هناك شققًا مغلقة منذ 30 عامًا وتحولت إلى مخازن.

وأشار وزير الثقافة إلى أنه لن يضار أي موظف؛ ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم.

وتابع هنو بأن هذه ليست قصور ثقافة، ولا تقدم شيئًا، وليس لها تأثير أو فاعلية، فالثقافة تكاملية؛ إذ يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولا بد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة؛ مثل أية مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد العيد، والعام المقبل سنفتتح 11 قصرًا آخر، والوزارة تعمل على تطوير 500 قصر ثقافة.

كان الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، قال في بداية اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، في حضور وزير الثقافة، إن هناك بعض المشكلات والقرارات تمت دون حوار مجتمعي بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدد من المحافظات، قائلًا إن قصور الثقافة هي منبع الوعي، ووجودها مهم جدًّا، قائلًا في تعقيبه على كلمة الوزير: موضوع أن العاملين لا يذهبون إلى عملهم؛ فهذا الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة.