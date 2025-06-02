مدبولي: نُعزز ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

كتب- محمد سامي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف بحث سبل دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز مكانتها عالمياً.

مصر فاعل رئيسي في ريادة الأعمال العالمية

أكد مدبولي أهمية بلورة منهجية مدروسة تُبنى على أفضل التجارب الدولية لتعزيز أثر قطاع ريادة الأعمال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشدداً على أهمية إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز الثقة ويجذب الاستثمارات.

228 مليون دولار تمويل للشركات الناشئة في 5 أشهر

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أن القطاع شهد تمويلاً قدره 228 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2025 عبر 16 صفقة استثمارية.

وأشارت إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية استحوذ على 33% من حجم الاستثمارات، بينما تصدّر قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بنسبة 32%.

إطلاق ميثاق الشركات الناشئة قريباً

قدّمت المشاط عرضاً لمحاور ميثاق الشركات الناشئة المرتقب، والذي تم تطويره بطريقة تشاركية ويستهدف، تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة ووضع سياسات وتشريعات داعمة لاستمرارية النمو وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في التمويل والبنية التحتية والكوادر البشرية.

كما أشارت إلى أن إطلاق الميثاق سيُصاحبه إعلان عن خطة عمل متكاملة تشمل تعريفاً دقيقاً للشركات الناشئة، وحزمة حوافز لتيسير الإجراءات ودعم مشاركة تلك الشركات في المشروعات الحكومية.

برنامج لدعم الشركات سريعة النمو

كشفت الوزيرة عن ملامح برنامج جديد لدعم الشركات سريعة النمو، يستهدف توليد فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي عبر: اختيار شركات لديها القدرة على جذب استثمارات كبير وتقديم التوجيه الفني من فريق حكومي متخصص وبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وتسهيل الوصول إلى المستثمرين الدوليين والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى بناء قصص نجاح تعزز من صورة مصر كمركز جذب للاستثمارات وريادة الأعمال.