محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المناسبات تظهر المعدن الحقيقي الذي يمثل النسيج الوطني للمصريين، وهو الترابط والتضامن والتآلف الذي يجمع الجميع، ويحمي بلادنا ويصون أمنها واستقرارها.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا اللقاء تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءً رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى.

وأكد محافظ القاهرة، أن وجود هذا الوفد الذي ضم عددًا من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمانًا من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصر، ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد السلام والأمن.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ القاهرة والعاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مصر نموذج للعيش المشترك، مشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

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