وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

كتب- محمد نصار:

شارك محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الجلسة الافتتاحية للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائمِ لدى الأممِ المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

يترأس الوزير جبران، وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وبحسب بيان، بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئيس للمؤتمر، ونواب الرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، كما اعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، كلمة أمام ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم، بشأن تقريره المعروض على المؤتمر بعنوان: "الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة".

وعرض رئيس المؤتمر، رؤيته بشأن البنود المعروضة للنقاش، وتحدث رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال الدوليين، حيث أكدوا التحديات التي تواجه عالم العمل، وأهمية وضع توصيات تقرير المدير العام موضع التنفيذ.

وتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء، خلال أيام انعقاد المؤتمر، مجموعة واسعة من القضايا الخاصة بملفات العمل حول العالم.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

ضبط عصابة خداع المواطنين بشحن كروت الكهرباء بمبالغ ضخة للتلاعب في الاستهلاك

3 شرائح.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT بعد تشغيله بركاب

أرقام صادمة لوزير التعليم بشأن كثافات الفصول العام الماضي