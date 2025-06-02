شمال القاهرة للكهرباء تستهدف تحصيل 44.5 مليار جنيه في 2026

كتب – محمد صلاح:

أعلن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التحصيل لتصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2025-2026.

وأوضح البيلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الشركة تسعى لتحقيق نسبة تحصيل تبلغ 101.4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنسبة 95.2% خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وذلك من خلال تحصيل المتأخرات إلى جانب الفواتير الشهرية المنتظمة.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز كفاءة الأداء المالي، وتقليل الفاقد من مستحقات الطاقة، ودعم استدامة الموارد المالية لقطاع الكهرباء.

واستعرضت الشركة، خلال مراجعتها لمؤشرات الأداء والموازنات التخطيطية للفترة المقبلة، جهودها المبذولة لتحسين كفاءة التشغيل وضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي للمستهلكين بشكل موثوق.

وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة في كميات الطاقة المباعة، إلى جانب توقعات بتحسُّن متوسط تكلفة وحدة الطاقة، مما يعكس الأداء الإيجابي للشركة خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، كشفت المؤشرات عن ارتفاع مرتقب في عدد العاملين المؤقتين إلى 393 عاملًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ228 عاملًا في العام المالي الجاري، في خطوة تستهدف دعم الكوادر البشرية ومواكبة احتياجات التشغيل المتزايدة.