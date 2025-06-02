الزراعة تنفذ 2000 نشاط إرشادي لدعم أكثر من 51 ألف مزارع

كتب – عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ مركز البحوث الزراعية أكثر من 2000 نشاط إرشادي متنوع خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن خطة المركز لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 51 ألف مزارع.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية بمركز البحوث الزراعية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الأنشطة الإرشادية وتوسيع نطاقها، بهدف دعم المزارعين والاستفادة من الخبرات البحثية المتخصصة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتنمية الريف، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز، وبالتعاون مع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضح "الحيمري" أن الأنشطة الإرشادية التي تم تنفيذها بلغت 2050 نشاطًا، تم تنظيمها في 300 مركز إرشادي، واستفاد منها 51,250 مزارعًا، حيث تنوعت بين ورش عمل، وحلقات نقاشية، وزيارات ميدانية، وأيام حقل. وركزت الفعاليات على ممارسات ما بعد الحصاد للمحاصيل الشتوية، وتشجيع توريد القمح وتقليل الفاقد، إلى جانب التوعية بالمحاصيل الصيفية كالقطن والأرز والذرة وقصب السكر.

وأشار إلى أن الأنشطة شملت أيضًا توعية المزارعين بالسياسة الصنفية والممارسات المثلى لتحسين إنتاجية المحاصيل الصيفية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للاكتشاف المبكر لأي إصابات مرضية أو حشرية ومكافحتها بطرق سليمة.

وأضاف أن التوعية شملت محاصيل الخضر مثل البطاطس والطماطم والخيار، إلى جانب المحاصيل البستانية مثل الموالح والرمان والعنب والمانجو ونخيل البلح والموز والزيتون، فضلاً عن النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الأعلاف، والإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية.

وأكد "الحيمري" أن البرامج الإرشادية تناولت التوصيات الفنية لتعزيز إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وممارسات ما بعد الحصاد، والمكافحة المتكاملة للآفات، وترشيد استخدام مياه الري والأسمدة والمبيدات، إلى جانب التعريف بتأثير التغيرات المناخية وسبل الحد من آثارها السلبية على الزراعة والإنتاج الحيواني.

وفي مجال الثروة الحيوانية، تم تقديم إرشادات حول التربية السليمة، والتغذية، والرعاية الصحية، وأهمية التحصينات، والوقاية من الأمراض المشتركة، إلى جانب تقديم أنشطة توعوية حول تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين دخل المزارعين.

كما تم التركيز على تنمية المرأة الريفية والشباب في الريف، من خلال التوعية بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير المجتمع الريفي ورفع مستوى المعيشة.

يُذكر أن تنفيذ هذه الأنشطة جاء بمشاركة نخبة من خبراء معاهد مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، وذلك ضمن خطة شاملة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة في الريف المصري.

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