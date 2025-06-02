اللي سمع غير اللي شاف.. نائب يروي تفاصيل عاصفة الإسكندرية القاسية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية ومحافظة الإسكندرية، في التعامل مع موجة العواصف والأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية فجر السبت الماضي.

وقال شعبان، في كلمته خلال الجلسة العامة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "أنا من الإسكندرية، وأود أن أقول إنه ليس مَن سمع وقرأ كمَن رأى بعينه؛ فقد قيل وكتب اللي حصل في إسكندرية، لكن الواقع أمر ما يتوصفش، كنا بنسمع عن الأعاصير العاتية ونقرأ عنها، وهذا رأيناه بأم أعيننا عاصفة عاتية قاسية".

وتابع النائب: "لأول مرة نشوف إدارة أزمة بمعناها الحقيقي؛ كان ممكن نقعد أسبوعين ثلاثة في هرجلة نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة؛ لكن ما حدث هو أن الطلبة راحوا امتحاناتهم بعد ساعات وكأن مفيش حاجة، رغم أن البلد اتقلب كيانه فجرًا".

وتابع النائب واصفًا الأجواء التي عاشها أهالي الإسكندرية: "احنا عشنا ساعات صعبة؛ لدرجة لو فتحت شباك البلكونة هيتخلع مني، أنا عمري 67 سنة أول مرة أشوف الريح اللي طول عمري كنت أسمع عنه". واستكمل: "كنا دايمًا فشلة في موضوع إدارة الأزمة؛ لكننا بالفعل نجحنا أمام تجربة الأمطار بالإسكندرية، وهذا يدفعني لتوجيه الشكر إلى الفريق أحمد خالد محافظة الإسكندرية، وكل مساعديه ونواب مجلسي النواب والشيوخ، لأن بعد ساعات قليلة استيقظ الأهالي كأن مفيش حاجة حصلت خالص".

وتحدث النائب في كلمته: "مساحة الإسكندرية 2818 كيلومترًا مربعًا، وكمية الأمطار التي تساقطت في هذه الليلة لا تتعدى 300 أو 400 مليون متر مكعب مياه، تم إهدارها دون الاستفادة منها، وهنا أطرح سؤالي لوزيرة البيئة: ازاي في ظل الشح المائي الذي نعانيه، يمكن الاستفادة من كل نقطة مياه؟ فقد سحبت عشرات من سيارات الشفط الأمطار وتم تفريغها في البحر، نريد أن نعرف ما خطة الدولة للاستفادة من هذه الأمطار، كما أن هناك طرقًا جديدة في كيفية إعادة شحن الخزانات الجوفية بمياه الأمطار، فأين هذه المنظومة؟

ووجه شعبان سؤالًا آخر لوزيرة البيئة حول تقنية القنبلة المناخية في كيفية خلق منخفض جوي يسحب كل الكتل الهوائية ويجعلها مثل المغناطيس، أين علماؤنا ونحن من هذه التقنية؟

وقال نائب الإسكندرية: لم أجد أي إحصاء أو معلومة صحيحة حول كمية المياه المتساقطة كل عام على مصر!