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وزير الخارجية: الجميع خاسر حال نشوب صراع عسكري بالمنطقة

02:37 م الإثنين 02 يونيو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

حذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، من أن الجميع سيكون خاسرا حال نشوب صراع عسكري في المنطقة.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بالقاهرة اليوم: "سيكون الجميع خاسرا حال نشوب صراع عسكري في المنطقة".

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية ترفض أي حلول عسكرية، لافتا إلى الالتزام بتطبيق مبادئ معاهدة منع الانتشار النووي.

وأكد ضرورة العمل على ضمان أمن وحرية الملاحة، معربا عن أمله في رفع الضرر عن الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية صراع عسكري عباس عراقجي
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