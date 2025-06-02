كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع داخل وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتابع واقعة ضبط تشكيل عصابي داخل شركة توزيع كبرى بالقاهرة.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن التشكيل يضم ٣ أشخاص؛ منهم موظف يعمل بالتحكم، وآخر صدر قرار بفصله، والثالث من خارج قطاع الكهرباء.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الواقعة التي تم ضبطها من خلال قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء ومدير عام الضبطية القضائية بشركة التوزيع محل الواقعة، تمثلت في قيام التشكيل العصابي بخداع المواطنين وإيهامهم بشحن رصيد عبر كروت الشحن بمبالغ مالية كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ من التحويل خارج منظومة الشحن الموحد للشركة، بالإضافة لقيامهم بتركيب مقاومات ودوائر إلكترونية داخل عدادات المشتركين؛ كي لا تقوم باحتساب الاستهلاك الحقيقي، ومن ثم القيمة الحقيقية، مما يعتبر مخالفةً كبيرةً يعاقب عليها القانون.

وحسب المعلومات التي ينفرد "مصراوي" بنشرها، تم ضبط العصابة، مساء أمس، خارج الشركة أثناء قيامهم بارتكاب المخالفات، من خلال إعداد كمين محكم شارك فيه عدد من رجال الضبطية القضائية بالشركة القابضة، وشركة التوزيع، محل الواقعة، ومباحث الكهرباء، وتم اقتياد ثلاثي العصابة إلى قسم الشرطة ومباحث الكهرباء، ومن ثم تم عرضهم على النيابة العامة.

واختتم المصدر: تم ضبط أجهزة ومعدات يستخدمها التشكيل العصابي في تنفيذ أعماله الإجرامية والمخالفة للقانون.