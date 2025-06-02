كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، تابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والتي تشمل شبكات الصرف شاملة المطابق وغرف المحابس بشوارع المدينة، وشبكات المياه ومحطات المياه والصرف بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للخدمات المقدمة المواطنين.

وشدد رئيس جهاز المنيا الجديدة، على الاستمرار الدوري في تطهير شبكات الصرف بالمدينة، والبدء في تطهير شبكات الصرف بمنطقة إبني بيتك 3 والدفع بفِرق من التشغيل والصيانة مدعومة بالمعدات اللازمة من عربات كسح مياه ونافوري وخلافه، وكذلك تغيير أغطية المطابق.

كما وجه رئيس الجهاز بمراجعة إجراءات الصيانة بجميع الروافع بالمدينة وبالأخص محطة الرفع الرئيسية رقم 1، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لجميع مكونات الروافع، ومراجعة جميع مكونات محطة تنقية المياه بالمدينة، وإجراء الصيانة اللازمة لضمان وصول المياه بأقصى درجات الجودة للمواطنين.

ووجه المهندس أحمد مصطفى، شركة النظافة بالمدينة بتكثيف العمالة والمعدات بمختلف أنحاء المدينة والتشديد على تفريغ صناديق القمامة اولاً بأول.

وتفقد المهندس أحمد مصطفى، محطة التنقية وتابع جميع عنابر ومراحل المحطة، وجداول التشغيل الدورية ومراحل تشغيل الطلمبات، كما تفقد غرف الكهرباء للتأكد من سلامة مصادر الكهرباء، ووجه بتشغيل المولدات وتحميل المحطة بالكامل على المولدات لتجربتها.

وتابع رئيس جهاز المنيا الجديدة، أعمال حقن المروقات والخاصة بأعمال التسريب، مشدداً على الشركة بضرورة إتباع الأسس الصحيحة في عملية معالجة الرشح وتكثيف الأعمال، وتابع منظومة مراقبة جودة المياه داخل المعمل.

ثم قام رئيس الجهاز بالمرور على مأخذ المياه العكرة وتفقد خطي الطرد وغرف الصيانة الخاصة على طول الخط.

وتفقد رئيس الجهاز، محطة الصرف الرئيسية رقم ١، وتابع عملية التشغيل من داخل عنبر الطلمبات، ووجه بتشغيل جميع الطلمبات للتأكد من سلامة جميع الأعمال وضرورة مراجعة جميع المحابس والتأكد من سلامة بوابات الطرد.

وتوجه رئيس الجهاز، إلى محطة صرف رقم 2، ووجه بتشغيل المولدات وأبدى عدة ملاحظات، موجهاً بضرورة الانتهاء من هذه الملاحظات خلال 12 ساعة، مكلفاً بمتابعة تلافي الملاحظات ومحاسبة المقصرين.

وتفقد رئيس الجهاز محطة صرف رقم 3، وأبدى بعض الملاحظات الخاصة بالبيارة الرئيسية وعمل صيانة للمصفى الخارجية للحفاظ على سلامة الطلمبات الداخلية، موجهاً بضرورة رفع كفاءة بالموقع العام للمحطة.

واختتم جولته بالمرور على شبكة كهرباء الحى السياحي والمتميز، مشدداً على ضرورة إنهاء جميع ملاحظات الشبكة.

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