القوات البحرية تنجح في إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الاستراتيجية، واستمرارا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية والتصدى لمحاولات التهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصري.

وذكر البيان: نجحت عدد من الوحدات البحرية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها في التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي، من خلال اكتشاف وضبط عدد ( 2 ) فلوكة على متنهما ( 4 ) أفراد بغرض تهريب كميات من المواد المخدرة، وبتفتيشهما تبين إحتوائهما على عدد ( 13585 ) فرش مخدر الحشيش بإجمالي وزن ( 1442 ) كجم، وعدد ( 160 ) لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي وزن ( 172 ) كجم، وكمية من مخدر الأفيون بإجمالي وزن ( 666 ) كجم، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب ( 190 ) مليون جنيه تقريبا، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.