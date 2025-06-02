محمد ابراهيم سليمان مديرًا للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد إبراهيم السيد محمد سليمان، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بديوان عام الوزارة.

وشغل الشيخ محمد إبراهيم سليمان عددًا من المناصب القيادية، منها رئيسًا لقسم الثقافة والإرشاد الديني بمديرية أوقاف الدقهلية، ومديرًا لإدارة شئون الإدارات بأوقاف الدقهلية، ومديرًا لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات.

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