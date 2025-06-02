الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين على مختلف المناطق.

وقالتالأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة الآن طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

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