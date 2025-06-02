كتب- محمد شاكر:

توقَّع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، دخول وجوه جديدة إلى البرلمان المقبل.

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "لديَّ أخبار من داخل حزب مستقبل وطن -الذي يحوز الأغلبية حاليًّا- خُذها مني واحسبها عليَّ؛ سيتم تغيير نسبة لا تقل عن 60% من الوجوه البرلمانية".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "على مسؤوليتي؛ سيتم استبعاد ما لا يقل عن 60% إلى 70% من أعضاء مجلس النواب في حزب مستقبل وطن حاليًّا، وسيُستعان بوجوه جديدة بناءً على تقييمات سرية، وهذا خبر".

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.