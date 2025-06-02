محافظ القاهرة: الدولة مهتمة بتوفير الخبز للمواطنين

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحد مطاحن إنتاج الدقيق التمويني استخراج 87.5% بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 58 طن قمح يوميًا، لتوفير الدقيق اللازم لاحتياجات المخابز لإنتاج رغيف الخبز المدعم والتي يتم توزيعها على 45 مخبزًا بمنطقتي 15 مايو وحلوان.

رافق محافظ القاهرة في جولته، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة، آليات عمل المطحن، حيث اطلع على غرفة الكنترول الخاصة بالتحكم في تشغيل المطحن، وسلندرات طحن الدقيق، وماكينة التعبئة، ومراحل مراقبة جودة الإنتاج.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج الدقيق لضمان توفير خبز مطابق للمواصفات، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والرقابة اليومية على المطاحن والمخابز لضمان انتظام سير العمل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها رغيف الخبز، موجهًا بضرورة الحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان استمرار العمل بكفاءة.

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