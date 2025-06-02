3 شرائح.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT بعد تشغيله بركاب

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، التشغيل التجريبي للجمهور بركاب، باستخدام التذاكر، للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري.

وكانت الوزارة، شغلت الأتوبيس الترددي أمس الأحد، مجانًا، أمام المواطنين على الطريق الدائري بطول 35 كم تمثل المرحلة الأولى من المشروع بعدد 14 محطة.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

أصدرت وزارة النقل، 3 فئات من التذاكر الخاصة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الداشري، وهي:

- 5 جنيهات حتى 4 محطات.

- 10 جنيهات حتى 9 محطات.

- 15 جنيهًا حتى 14 محطة.

وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 35 كم، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتشمل 14 محطة رئيسية تم تجهيزها لتقديم خدمة متميزة وآمنة للركاب.

تفاصيل المحطات:

- محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية متعددة الوسائط).

- محطتان سطحيتان مزودتان بكباري مشاة: بهتيم - أكاديمية الشرطة.

- 11 محطة سطحية مزودة بأنفاق مشاة:

- الإسكندرية الزراعي

- العقيد أحمد عبد الرحيم

- شبرا بنها

- مسطرد

- الخصوص

- المرج

- القلج

- مؤسسة الزكاة

- الفريق إبراهيم العرابي

- السلام

- طريق السويس

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