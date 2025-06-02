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وزير الصحة: متوسط عمر السيدات في مصر يصل إلى 73 عامًا

12:15 م الإثنين 02 يونيو 2025

جانب من الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة والسكان (1

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مصر حققت محطات فارقة في مسار نجاحات برنامج التطعيمات القومي، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات ترتبط بشكل مباشر بمؤشرات التنمية البشرية، وفي مقدمتها متوسط العمر المتوقع وجودة الحياة.

وأوضح عبدالغفار، خلال كلمته في احتفالية الإعلان عن إنجاز مصر في السيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي"، أن هناك علاقة وثيقة بين برامج التحصين (التطعيمات) وبين متوسط عمر الإنسان في المجتمع، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا أن متوسط العمر ارتفع إلى 73 عامًا لدى السيدات، مقارنة ببداية الستينيات سابقًا.

وقال وزير الصحة: "كلما ارتفع متوسط العمر، فهذا دليل مباشر على تحسن الرعاية الصحية، حيث تُقاس التنمية البشرية في الدول بمؤشرات مثل طول العمر وجودة الحياة، وليس فقط ببقائها".

وشدد عبدالغفار على أن برامج التطعيمات تمثل أحد أعمدة الرعاية الصحية الأساسية، مؤكدًا وجود علاقة قوية بين قوة برنامج التطعيمات القومي وانخفاض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في الصحة العامة للسكان.

وشدد على أن استمرار نجاحات برنامج التطعيمات يعزز من قدرة الدولة على الوقاية من الأمراض المعدية، ويؤسس لمجتمع أكثر صحة وتقدمًا، وفق رؤية صحية شاملة تضع المواطن في قلب أولوياتها.

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