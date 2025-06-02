وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة وفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل مع تواجد القيادات في مواقعها بكل الأجهزة للتعامل مع الأحداث الطارئة خلال فترة العيد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والعناصر الخدمية داخل نطاق المحافظة.

وشددت منال عوض، على أهمية التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد وتهيئة الطرق المؤدية إليها وتوافر أماكن ذبح الأضاحي واتخاذ اللازم قانونًا من إجراءات لمنع الذبح في غير المجازر الحكومية وتحت إشراف الطب البيطري للتأكد من سلامة الأضاحي.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكل الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، قيام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام الحركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من انتظام العمل أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال المواطنين ورفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات.

وشددت منال عوض، على ضرورة التصدي لأي محاولات للبناء المخالف والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية/ النهرية للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد مع التأكيد على تعيين أفراد الإنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية توفير عدد من الشوادر بالمراكز والمدن والأحياء والقرى لبيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين وخاصة الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديريات التموين.

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