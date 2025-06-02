بالنقابة والخدمات البيطرية.. شروط تسجيل وترخيص العيادات البيطرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن تسجيل وترخيص العيادات البيطرية يخضع لعدد من الإجراءات والشروط، سواء على مستوى النقابة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح البنداري، لمصراوي، أن الخطوة الأولى تبدأ بتسجيل العيادة في النقابة العامة، والذي يتطلب توافر عدد من المستندات، أبرزها:

- بطاقة ضريبية باسم الطبيب أو المنشأة.

- رسم هندسي موضح به مصدر مياه.

- عقد إيجار أو تمليك ساري.

- معاينة فعلية من لجنة مختصة للتأكد من مطابقة الاشتراطات.

وأضاف أن العيادة لا تُرخص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلا بعد تسجيلها أولا في النقابة، مشيرا إلى أن الهيئة تضع اشتراطات إضافية تتعلق بالمبنى الكائن به مقر العيادة، ومنها:

- ألا يكون هناك مخالفات بناء على العقار.

- أن تكون العيادة بموقع يسمح بتقديم الخدمة البيطرية وفق المعايير.

وأشار البنداري، إلى أن رخصة تشغيل العيادة تمنح لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، حسب مدة التعاقد المثبتة بعقد الإيجار أو التمليك.

وفيما يخص الموقع، أشار إلى أن الأصل في ترخيص العيادة أن تكون داخل منشأة إدارية، ولها مدخل مستقل، إلا أن النقابة تراعي طبيعة المناطق المختلفة، موضحا: أنه في كثير من الحالات، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر بها مبان إدارية، يسمح بفتح العيادة داخل مبان سكنية، بشرط وجود مدخل خاص بها يضمن الخصوصية وعدم الإزعاج للسكان".

وأكد أن النقابة تسعى إلى تنظيم العمل البيطري وضمان جودة الخدمة، مع مراعاة الظروف الواقعية التي تواجه الأطباء في أثناء فتح عياداتهم.

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