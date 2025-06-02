6240 ساحة للصلاة.. استعدادات "الأوقاف" لعيد الأَضحى المبارك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أبرز استعدادات الوزارة، لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال رسلان في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة تحرص دوما على إقامة شعيرة صلاة العيد في أجواء منظمة وآمنة تليق بقدسية المناسبة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أنه تم تحديد موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك، حول "مفهوم وأهمية الأعياد في الإسلام، ومعاني الفداء والتضحية".

ولفت إلى وجود استعدادات مكثفة فى الديوان العام للوزارة والمديريات الإقليمية بالمحافظات لتنفيذ الخطة الدعوية والضوابط الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك فى المساجد والساحات بالمحافظات، مشيرا إلى اعتماد آلية للمتابعة اليومية من جانب الدكتور أسامة الأزهرى مع قيادات الوزارة والمديريات.

ولفت إلى أن كل مديرية أوقاف تخصص إمامًا وخطيبًا للساحات الكبرى بإشراف مدير المديرية وقيادات الدعوة، مع الدفع بالأئمة المتميزين فى الساحات الكبرى، إلى جانب تخصيص أماكن للسيدات فى الساحات، وتكليف واعظات الأوقاف بالإشراف على ساحات ومصليات السيدات فى المساجد.

وأضاف أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الديوان العام وكذلك غرفة عمليات فرعية فى المديريات بالمحافظات للتنسيق المستمر حتى انتهاء صلاة العيد، مع التشديد على جميع القيادات الدعوية بالحضور فى المساجد والساحات قبل وقت من صلاة العيد لمتابعة الالتزام بالضوابط وتوجيه رواد المساجد والساحات لمنع الزحام.

وشدد رسلان، على أن عيدُ الأضحِى فيه الكثيرُ مِن معانِي الفداءِ والتضحيةِ، ومِن أهمِّهَا ما كان مِن خليلِ الرحمنِ إبراهيمَ (عليه السلامُ)، حين رزقَهُ اللهُ تعالي بإسماعيلَ (عليه السلامُ) بعدَ أنْ بلغَ مِن الكبرِ عتيـًا.

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