الصحة تحذر من الإفراط في تناول الملح.. وتحدد الحد الأقصى للاستهلاك

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة توعوية جديدة تهدف إلى التحذير من مخاطر الإفراط في استهلاك الملح، والذي يُعد من أبرز العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، أحد أخطر الأمراض المزمنة التي قد تصيب الأفراد في مختلف الأعمار، وليس كبار السن فقط.

وأكدت الحملة أن الحد الأقصى الموصى به لاستهلاك الملح يوميًا يجب ألا يتجاوز 5 جرامات فقط، وهي كمية تشمل ما يُضاف أثناء الطهي أو على المائدة. وأشارت الجهات الصحية إلى أن تجاوز هذا المعدل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة، أبرزها أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والفشل الكلوي.

وشددت الحملة على أهمية تبنّي نمط غذائي صحي ومتوازن، من خلال تقليل تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم، والاعتماد على البدائل الطبيعية، بهدف الحفاظ على ضغط دم مستقر وصحة قلب أفضل.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة المستمرة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التغذية السليمة، وتشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات صحية تضمن جودة حياة أفضل، وذلك تحت شعار: "عيشها بالمعقول".