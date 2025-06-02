رئيس "العربية للتصنيع": نتطلع لتصنيع قطع الغيار بطريقة رقمية

كتب- محمد سامي:

أكد اللواء مهندس أ.ح مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مهندس سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك لتوطين تكنولوجيا تصنيع قطع الغيار باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان: (تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية)، بالتعاون مع شركة "إيمنسا" الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار.

وعُقدت الورشة داخل مركز التصنيع الرقمي DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بحضور عدد من قيادات الهيئة، والمهندس فهمي الشوا الرئيس التنفيذي لشركة "إيمنسا"، وممثلي وزارات النقل، الإسكان، الكهرباء، البترول، وشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال فعاليات الورشة، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال تسخير الإمكانات المتقدمة لمركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، لتصنيع قطع الغيار باستخدام أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك كافة القدرات الفنية والبشرية المؤهلة لتطبيق هذه التقنيات الحديثة، موضحًا أنه يتم حاليًا إعداد قوائم تفصيلية باحتياجات الجهات الصناعية من قطع الغيار، تمهيدًا لبدء تصنيعها محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتفعيل شعار "صنع في مصر".

وأوضح عبد اللطيف أن تقنيات التصنيع الرقمي تمثل نقلة نوعية، تُمكّن الجهات الصناعية من إنتاج قطع غيار دقيقة ومخصصة حسب الطلب، في وقت زمني أقل، وكفاءة أعلى، مشيرًا إلى وجود تطبيقات ناجحة لهذه التكنولوجيا في قطاعات السيارات والطيران والمعدات الطبية والصناعية.

وخلال الجولة التفقدية داخل مركز التصنيع الرقمي، اطّلع الحضور على أقسام المركز المختلفة، وما يحتويه من معدات حديثة في مجال صناعة طلمبات المياه، بالإضافة إلى معرض متكامل للمنتجات المصنعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تبني تقنيات التصنيع الذكية، لرفع تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، معربًا عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا والإحلال والتجديد. كما أشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتحديث الشركات التابعة لها تشمل التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الشراكات الصناعية الفعالة.

كما أشار المهندس شيمي إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الحلول التصنيعية الحديثة في القطاعات الاستراتيجية.

بدوره، أكد الدكتور مهندس سيد إسماعيل على دعم الدولة الكامل للمنتج المحلي، وتشجيع توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، من خلال شراكات مع الكيانات العالمية، وإنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول إفريقيا والخليج العربي بأسعار تنافسية.

وأعرب نائب وزير الإسكان عن سعادته بالتطور الملحوظ في الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن التعاون مع شركة "إيمنسا" يمثل نموذجًا ناجحًا في دمج الرقمنة بالصناعة، خاصة في مجال تصنيع قطع غيار المهمات الكهروميكانيكية المرتبطة بمحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، في إطار التعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة، وتنفيذًا لتوجيهات تعزيز تطبيق الأفضلية المحلية.