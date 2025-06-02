شروط وضوابط التقدم لرياض أطفال و أولى ابتدائي بالأزهر 2026/2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، خلال أيام، تلقي أوراق القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد "عادي - نموذجي - خاص" للعام الدراسي 2026/2025 عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

وقال مصدر بالأزهر الشريف، إن التقديم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي سيتم إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف، مثلما يحدث كل عام، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب لقبول مرحلة ثانية من الراغبين في التقدم لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي، حال توافر أماكن بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

وينشر "مصراوي" شروط التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

- الأوراق المطلوبة للتقديم:

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

وجاء سن القبول بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- سن القبول في مرحلة رياض أطفال بالمعاهد النموذجية أربع سنوات، والعادية ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول الابتدائي بالمعاهد النموذجية ست سنوات، والعادية خمس سنوات ونصف.

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