وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ"القابضة للصوامع"

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وبحسب بيان، شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الفترة الماضية، والنتائج التي تحققت في مجال تطوير البنية التحتية لصوامع تخزين الحبوب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة، مع العمل على تقليل نسب الفاقد وتحسين جودة الحبوب المخزنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع، على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة القابضة للصوامع والتخزين في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على ضرورة مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، بما يضمن كفاءة العمليات وسلامة التخزين.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية بعدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة القطاع للتعامل مع التحديات الطارئة والتقلبات العالمية في سلاسل الإمداد.

كما شدد فاروق على أهمية التنسيق المستمر والفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وتنفيذ المستهدفات بدقة، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية، ورفع معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المنظومة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.