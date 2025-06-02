نائب وزير الصحة: 65 مليون جرعة سنويًا لتطعيم 6 فئات ضد الأمراض

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تنفذ سنويًا خطة قومية للتطعيم تستهدف أكثر من 65 مليون جرعة تطعيم تغطي مختلف الفئات العمرية والفئات عالية الخطورة، في إطار البرنامج الموسع للتطعيمات، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية وتقليل نسب الوفيات.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر بالسيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي"، لتصبح أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح قنديل أن الفئات المستهدفة تشمل:

* التطعيمات الروتينية: الأطفال من يوم الولادة حتى 18 شهرًا.

* تطعيمات المدارس: طلاب الصفوف الدراسية الأولى في كل مرحلة تعليمية، وطلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي.

* تطعيمات الفريق الطبي: ضد أمراض مثل الإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي "بي".

* الفئات عالية الخطورة: مثل مخالطي مرضى HBV ومرضى الغسيل الكلوي والتيتانوس للحوامل.

* اللقاحات والأمصال العلاجية: لحالات عقر الحيوان، ولدغات العقرب وعض الثعابين.

* تطعيمات المسافرين: سواء للحج والعمرة أو إلى الدول الموبوءة.

وأشار قنديل إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة الشاملة للحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ومواصلة النجاحات في القضاء على الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.