الموجة 26 لإزالة التعديات| هدم 18435 تعدٍ.. ومنع المخالفات الجديدة

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم، بشأن النتائج التي حققتها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 مايو إلى 30 مايو 2025.

وأشارت منال عوض، في بيان، إلى أنه تم تنفيذ 18435 حالة إزالة لمخالفات متنوعة على أرض جميع المحافظات، من بينها 3225 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1.1 مليون متر مربع، و1792 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 42 فدانًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في التعامل بكل حسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية حيث تم إزالة 6913 متغيرًا مكانيًا مخالفًا بالبناء على مساحة 862,4 ألف متر مربع، كما تم إزالة 3679 متغيرًا مكانيًا مخالفًا بالزراعة على مساحة 118 فدانًا.

وأضافت منال عوض، أن المحافظات نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 2826 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 108 فدانًا.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بما حققته المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات والتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظات وجهات الولاية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون مما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل بكل حزم مع ملف التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة.

وطالبت منال عوض، بأهمية منع أي تعديات على الأراضي المستردة وعدم عودة البناء المخالف والمتغيرات غير القانونية والإزالة في المهد لأي تعديات أو بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالبدء خلال الأسبوع الجاري بالاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات والتي ستبدأ في 7 يونيو وحتى 27 يونيو 2025 لتحقيق المستهدف، والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز السيطرة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتذليل أي عقبات لضمان تحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الحالية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

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