المحامين: 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع 500 جنيه.

وجاء في نص القرار أن يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه، وقد بدأ صرف المنحة اعتبارًا من اليوم الموافق 2/6/2025.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحرك برلماني بشأن ارتفاع نسبة الملوحة ببحيرة المنزلة

خبير عسكري: الحشد القتالي لإسرائيل في غزة لا يتناسب مع حجم العدائيات

بعد زلزال الجيزة.. الهلال الأحمر يصدر توجيهات للمواطنين للوقاية من أخطار الزلازل