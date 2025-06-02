إعلان

المحامين: 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

10:53 ص الإثنين 02 يونيو 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع 500 جنيه.

وجاء في نص القرار أن يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه، وقد بدأ صرف المنحة اعتبارًا من اليوم الموافق 2/6/2025.

عبد الحليم علام

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحرك برلماني بشأن ارتفاع نسبة الملوحة ببحيرة المنزلة

خبير عسكري: الحشد القتالي لإسرائيل في غزة لا يتناسب مع حجم العدائيات

بعد زلزال الجيزة.. الهلال الأحمر يصدر توجيهات للمواطنين للوقاية من أخطار الزلازل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب عيد الأضحى أصحاب المعاشات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية