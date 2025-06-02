كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إطار البرنامج الموسع للتطعيمات.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت الحفاظ على نسب تغطية بالتطعيمات الروتينية تجاوزت 95%، إلى جانب القضاء على الدفتيريا والتيتانوس الوليدي، والتصدي لأمراض مثل شلل الأطفال، مما ساهم في تقليل معدلات المراضة والوفيات الناتجة عن الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في السيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي"، حيث تم الاعتراف بها كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي للسيطرة على المرض، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف قنديل أن البرنامج شهد تطورًا نوعيًا من خلال التحول الرقمي، وتوطين صناعة اللقاحات وتعزيز نظم الإنذار المبكر والاستجابة، إلى جانب الحفاظ على مصر خالية من الأمراض المعدية، وعلى رأسها خلو مصر من شلل الأطفال، وكذلك من مرض الحصبة، والحصبة الألمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

وأشار قنديل إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة لتكامل جهود الدولة، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير اللقاحات والأدوية مجانًا، بما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.