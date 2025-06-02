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بعد قليل.. مصر تحتفل بإنجاز تاريخي بالسيطرة على التهاب الكبد "بي"

10:33 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

تنظم وزارة الصحة والسكان بعد قليل احتفالية كبرى بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في السيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي"، حيث تم الاعتراف بها كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي للسيطرة على المرض.

تُقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وقيادات الوزارة، بفندق سانت ريجيس (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الصحة العامة، من خلال التوسع في برامج التطعيم، وتكثيف حملات الكشف المبكر، وتوفير العلاج بالمجان، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الأمراض الكبدية.

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وزارة الصحة والسكان فيروس التهاب الكبد الوبائي خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء فندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة
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