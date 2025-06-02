

كتب- محمد فتحي:

أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا، أكد خلاله أن غرفة العمليات التابعة له رصدت حدوث هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة الجيزة، في تمام الساعة 8:10 مساءًا.

وقال الهلال الأحمر في بيانه، إن غرفة العمليات تتابع تأثيرات الهزة الأرضية، التي شعر بها سكان الجيزة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل خطة الطوارئ.

وأكد الهلال الأحمر، أن الهزة بسيطة، مطالبا المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الزلازل.

وووجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، هي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن 15322 للإبلاغ عن أي الحالات الطارئة ومتابعة التحديثات الرسمية، وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري "فيس بوك".

وأوضحت الغرفة، أن الوضع الحالي مستقر، ولم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.

كانت الغرفة رصدت خلال الساعات الماضية حدوث هزة أرضية في شمال الغردقة بقوة 3.3 ريختر، وأخرى بقوة ٢.٩ في محافظة مطروح.