هزة أرضية خفيفة بقوة 2.31 درجة تضرب أطراف القاهرة الكبرى دون أضرار

كتب- أحمد عبد المنعم:

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الأحد في منطقة شمال غرب محافظة الجيزة.

وصرح الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة: "سجلت الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 2.31 درجة على مقياس ريختر على بعد حوالي 8 كيلومترات شمال غرب مدينة الجيزة"، موضحًا أن "إحداثيات المركز كانت عند خط عرض 30.0643 شمالاً وخط طول 31.1432 شرقاً".

وأكد رئيس قسم الزلال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن "الهزة لم تسبب أي أضرار مادية أو بشرية"، مشيرًا إلى أن سبب شعور البعض بالزلزال كونه سطحيًا وقريب من القاهرة.

وأوضح أن "الهزة تم رصدها من خلال 13 محطة زلزالية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية"، مؤكدًا أن "فريق المعهد قام بتحليل الموجات الزلزالية يدويًا لتحديد موقع الهزة بدقة"، مشددًا على أن "هذه الهزة تصنف ضمن الزلازل الخفيفة غير المؤثرة".