خبير عسكري: الحشد القتالي لإسرائيل في غزة لا يتناسب مع حجم العدائيات

كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن "الحشد القتالي للقوات الإسرائيلية في غزة، والمتمثل في 5 فرق و11 لواء، يفوق أعداد القوات في بداية الحرب ولا يتناسب مع حجم العدائيات".

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح راغب أن هدف هذا الحشد هو إزاحة مليون فلسطيني إلى الشريط الحدودي بعد جعل القطاع غير صالح للحياة.

وأضاف راغب، أن كل المحادثات الأمريكية الإسرائيلية تتمحور حول القضاء على حماس وتنفيذ مخطط إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن "الجرافات تعمل حالياً على إزالة ما تبقى في 75% من إجمالي مساحة القطاع".

وفيما يتعلق بأزمة النووي الإيراني، قال الخبير العسكري العميد سمير راغب، إن "إيران باتت قريبة للغاية من امتلاك أول قنبلة نووية".

وأكد أن "أمريكا وإسرائيل ستحاول منعها بأي وسيلة بما فيها توجيه ضربة عسكرية حال فشل المفاوضات الجارية حالياً".

وتطرق راغب إلى التطورات في الحرب الأوكرانية، مؤكداً أن "كييف دمرت أكثر من 40 طائرة روسية في هجوم بطائرات مسيرة داخل عمق الأراضي الروسية".

وبيّن أن "العملية النوعية للدرونات الأوكرانية في ثالوث روسيا النووي يفوق تأثيرها قدرات طائرات شبحية مثل إف-35 ورابتور-22".

وحذر من أن "الرد الروسي سيكون بالقوة المفرطة أو بضربة نووية تكتيكية".