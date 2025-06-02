كتبت- داليا الظنيني:

نفى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن يكون التحالف المعارض الذي يضم حزبي "مصر الديمقراطي" و"العدل" إلى جانب حزبه، والذي يمثل استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمثابة "انشقاق" عن أحزاب الحركة المدنية.

وشدد السادات، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، على أن "هذا التحالف ليس انشقاقًا في صفوف المعارضة؛ لأن كلاً من حزبي العدل ومصر الديمقراطي كانا قد جمدا عضويتهما في الحركة المدنية منذ الانتخابات الرئاسية، بينما حزب الإصلاح والتنمية لم يجمد عضويته".

لافتاً إلى أن "هناك قبول واستعدادًا من كافة الأطراف للتشاور والتحاور حول وجود فرصة لتلك الترتيبات للمنافسة على المقاعد الفردية".

وشدد: "هنشوف فيه فرصة ولا لا، حتى لو نتفق أحباب برضه".

وأكد السادات أن "هذا لم يحسم بعد، وهناك تواصل بين أعضاء من كافة الأطراف لترتيب لقاءات قد تبدأ الأسبوع القادم لحسم الأمور".